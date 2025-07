Mehrfach brennt es in einer Industriebranche in Chemnitz. Jetzt hat die Polizei eine 35-Jährige als mögliche Brandstifterin im Visier.

In einer alten Industriebrache in Chemnitz brennt es immer wieder. (Symbolbild)

Chemnitz - Nach mehreren Bränden in einem verlassenen Industriegebäude in Chemnitz ermittelt die Polizei gegen eine 35-jährige Frau. Am Freitagabend hatte es zum wiederholten Male auf dem Gelände gebrannt. Diesmal sei Unrat in einem Fahrstuhlschacht angezündet worden, teilte die Polizei mit.

Mehrere Zeugen hätten die 35-Jährige festgehalten, die sich in dem Gebäude aufgehalten haben soll. Gegen sie werde jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.