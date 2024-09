Frau an Bahnhof von Gruppe rassistisch angegriffen

Eine 45 Jahre alte Frau ist am Bahnhof Niederndodeleben rassistisch angegriffen und beleidigt worden. (Symbolbild)

Niederndodeleben - Am Bahnhof Niederndodeleben ist eine Frau mit afghanischer Herkunft von einer Gruppe angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Die Frau habe sich am Mittwoch auf dem Heimweg von ihrer Arbeit befunden, teilte die Polizei erst jetzt mit. Zunächst sei die 45-Jährige, die ein Kopftuch getragen habe, von einer anderen Frau zu ihrer Herkunft befragt worden. Dann sei sie aus einer Gruppe heraus festgehalten worden. Die Frau und drei Männer hätten dann auf die Afghanin eingeschlagen. Dabei habe eine der Täter gerufen, dass Ausländer nicht willkommen seien. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und ist auf der Suche nach Zeugen. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Mittwochnachmittag.