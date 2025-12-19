In einem Einfamilienhaus wird eine Frau tödlich verletzt. Einsatzkräfte fahnden nach einem tatverdächtigen Mann. Was bisher zum Tathergang bekannt ist.

Apensen - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Apensen im Landkreis Stade suchen zahlreiche Polizisten nach dem Ex-Partner der Frau. Der 57-Jährige steht im Verdacht, die 40-Jährige am Morgen getötet zu haben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war nach dem Angriff mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen und dort gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen lebte das Paar getrennt und hatte vier gemeinsame Kinder zwischen 6 und 20 Jahren. Unter anderem Zeugenaussagen brachten die Ermittler auf die Spur des Vaters. Er habe an der Wohnungstür der Frau geklopft und mehrfach auf sie eingestochen, als sie die Tür öffnete. Danach sei der dunkel gekleidete und vermutlich maskierte Mann geflohen.

Die drei minderjährigen Kinder wurden von der Polizei in Obhut genommen und werden unter anderem von einem Notfallseelsorger betreut. Zum Tatzeitpunkt waren sie nicht in der Wohnung. Nach ersten Informationen war die Tat in einem Einfamilienhaus passiert.