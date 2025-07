Florenz - In der Toskana ist eine 52 Jahre alte Deutsche tot aufgefunden worden. Die Frau aus Berlin, die bereits seit längerer Zeit in Italien lebte, wurde nach Angaben der Polizei möglicherweise Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Leiche wurde in einem Waldstück bei der Gemeinde Castagno d'Andrea entdeckt, etwa 50 Kilometer von Florenz entfernt. In der Nähe lag auch ein blutbeschmierter Stein.

Für Mittwoch setzten die Behörden eine Obduktion an, mit der die Todesursache geklärt werden soll. Die Frau hatte sich in der Nähe des Fundorts vorübergehend eine Unterkunft gemietet. In Italien lebte sie nach einem Bericht der Zeitung „La Nazione“ zusammen mit ihrem Lebensgefährten und dessen Mutter. Die 52-Jährige hatte nach italienischen Medienberichten ein erst wenige Monate altes Kind.

Spaziergängerin entdeckt Leiche im Wald

Die Tote hatte am Kopf eine schwere Wunde. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft deutet einiges darauf hin, dass die Verletzung nicht auf einen Sturz zurückzuführen ist. Zuletzt lebend gesehen wurde die Frau, als sie am Mittwoch in der Früh allein zu Fuß auf einer Forststraße unterwegs war. Eine Spaziergängerin, die ihre Hunde ausführen wollte, entdeckte dann die Leiche. Dem Bericht von „La Nazione“ zufolge hatte die Berlinerin zusammen mit ihrem Lebensgefährten ein Restaurant.