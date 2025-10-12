Vor der russischen Botschaft in Berlin-Mitte bedroht eine Frau eine Sicherheitsmitarbeiterin mit einem Messer und äußert rassistische Worte. Die Polizei kann sie kurz darauf festnehmen.

Vor einer Botschaft in Berlin-Mitte bedroht eine Frau eine Sicherheitsmitarbeiterin mit einem Messer – der Staatsschutz ermittelt. (Symbolbild)

Berlin - Eine 31-jährige Frau hat vor der russischen Botschaft in Berlin-Mitte eine Mitarbeiterin des Objektschutzes mit einem Messer bedroht. Nach Polizeiangaben hielt sie der Einsatzkraft am Samstagmittag in der Straße Unter den Linden das Messer aus kurzer Distanz vor das Gesicht. Dabei habe sie sich rassistisch geäußert, hieß es von der Polizei.

Die Mitarbeiterin zog ihre Dienstwaffe und forderte die Frau auf, das Messer fallen zu lassen. Dies habe die 31-Jährige auch gemacht. Sie sei dann weggegangen, habe jedoch wenig später von der alarmierten Polizei festgenommen werden können.

Wegen ihres auffälligen Zustands kam die Frau in eine Klinik gebracht, wo auch eine Blutentnahme erfolgte. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.