Bei der Feuerwehr gehen mehrere Notrufe zu einem Brand in einem Haus ein. Als die Helfer vor Ort sind, ist nicht mehr viel zu retten.

Berlin - Eine Frau ist bei einem Brand in Berlin-Waidmannslust nach Feuerwehrangaben schwer verletzt worden. Die Bewohnerin konnte sich selbst aus dem rund 100 Quadratmeter großen Einfamilienhaus retten und kam in eine Spezialklinik, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie habe eine Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen erlitten. Die ältere Frau lebte den Angaben zufolge allein in dem Haus.

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben durch mehrere Notrufe am frühen Nachmittag alarmiert. Als die Helfer ankamen, brannte das Gebäude in ganzer Ausdehnung, wie es hieß. Das Dach sei eingestürzt. Das ältere Gebäude sei total ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar, sagte ein Feuersprecher.