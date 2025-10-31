Bei dem Unfall wurden gleich drei Fahrzeuge beschädigt. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Finneland - Eine 57 Jahre alte Frau ist im Burgenlandkreis in ein parkendes Auto gefahren und wurde dabei schwer verletzt. Sie sei am Donnerstagabend zwischen Kahlwinkel und Billroda unterwegs gewesen, erklärte die Polizei. Das parkende Auto sei nach dem Zusammenstoß in einen weiteren Wagen geschoben worden.

Die Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liege nach Schätzungen im fünfstelligen Betrag, so die Beamten.