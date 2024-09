Jahnatal - Nach dem gewaltsamen Tod einer 44 Jahre alten Frau in Jahnatal (Landkreis Mittelsachsen) ist auch der tatverdächtige Ehemann gestorben. Er sei den schweren Verletzungen erlegen, die er sich selbst zugefügt habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen den 44 Jahre alten Mann von den Malediven war wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt worden.

Eine Angehörige hatte die Frau am Samstagabend leblos in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Ostrau entdeckt. Für die Deutsche kam jede Hilfe zu spät. Nach ersten Angaben der Staatsanwaltschaft war es zwischen den Eheleuten zu einem Streit gekommen. Die Ermittler waren davon ausgegangen, dass die Frau von ihrem gleichaltrigen Mann tödlich verletzt wurde. Anschließend hatte sich der Mann selbst schwerste Verletzungen zugefügt und war mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mit dem Tod des Tatverdächtigen werde das Ermittlungsverfahren nun eingestellt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage.