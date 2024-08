In einem Einfamilienhaus werden ein verletzter Mann und eine leblose Frau mit Stich- und Schnittverletzungen gefunden. Für sie kommt jede Hilfe zu spät - und er wird festgenommen.

Frau in Freital getötet - Anklage gegen Ehemann

Der 51-Jährige soll seine Frau mit mehreren Messerstichen und -schnitten vor allem am Oberkörper verletzt haben. (Symbolbild)

Dresden - Vier Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 48-Jährigen in Freital hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen deren Ehemann erhoben. Der 51-Jährige steht nach Angaben der Behörde unter dem Verdacht des Totschlags. Er soll seine Frau im Zeitraum zwischen dem Abend des 21. April und dem frühen Nachmittag des 22. April mit mehreren Messerstichen und -schnitten vor allem am Oberkörper verletzt haben. Sie starb noch im gemeinsamen Einfamilienhaus.

Laut Anklage hat der Mann ihren Tod „zumindest billigend in Kauf genommen“. Er wurde verletzt am Tatort festgenommen und befindet sich seit dem 23. April in Untersuchungshaft. Angaben zur Sache hat er bisher nicht gemacht. Die Ehe war schwierig, auch Alkohol war im Spiel. Das Landgericht Dresden muss nun über die Zulassung der Anklage und einen möglichen Prozesstermin entscheiden.