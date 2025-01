Blutüberströmt liegt eine Frau im Fahrstuhl. Schnell gerät ein Mann in dem Wohnblock ins Visier der Ermittler. Dann gerät jemand anders in Verdacht.

Frau in Marzahn erstochen - Ex-Partner festgenommen

Nach dem Tod einer Frau in Marzahn hat die Polizei den Ex-Partner festgenommen. (Symbolbild)

Berlin - Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine Frau in Marzahn haben Polizisten deren Ex-Partner festgenommen. Der 29-Jährige stehe im dringenden Verdacht, die Frau am Samstag getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Vietnamese soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Die vietnamesische Frau war am Samstag im Fahrstuhl des Wohnhauses an der Marzahner Chaussee entdeckt worden und kurz darauf gestorben. Ihr Körper wies eine Vielzahl von Messerstichen auf.

Zunächst anderen Mann festgenommen

Ihr Ex-Partner wurde laut Behörden nach intensiven Ermittlungen von Kräften der Zielfahndung des Landeskriminalamts in Berlin-Wedding festgenommen. Bislang habe er sich nicht geäußert zu den Vorwürfen, hieß es.

Kurz nach der Tat war zunächst ein 31-Jähriger festgenommen worden, der in dem großen Wohnblock angetroffen worden war. Er wurde jedoch einen Tag später wieder freigelassen.