Zwei Kinder werden in Halle von einer Frau mit einer warmen Flüssigkeit überschüttet. Die Polizei prüft, ob chemische Stoffe im Spiel waren.

Halle - Eine Frau soll in Halle versucht haben, zwei Kinder mit einer warmen, möglicherweise chemisch versetzten Flüssigkeit zu übergießen. Wie die Polizei mitteilte, saßen die Kinder am Samstagmittag auf einem Treppenabsatz vor einem Mehrfamilienhaus, als die 25-Jährige die Flüssigkeit aus einem Fenster kippte. Die Kinder blieben unverletzt. Die Flüssigkeit traf lediglich ihre Kleidung.

Feuerwehr, Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Ob der Flüssigkeit tatsächlich chemische Stoffe beigemischt waren und welches Motiv die Tat gehabt haben könnte, war noch unklar.