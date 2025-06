Prozess in Ostfriesland Frau mit 17 Messerstichen getötet - Ehemann gesteht Tat

In einem Wohnhaus in Emden eskaliert ein Ehestreit. Ein 68-Jähriger räumt vor Gericht ein, seine Ehefrau erstochen zu haben. Die Tat meldet er der Polizei - und per Chat den erwachsenen Kindern.