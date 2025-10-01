Ein 91-Jähriger soll seine Ehefrau mit einem Beil erschlagen haben. Vor Gericht macht er Angaben, was ihn dazu bewegte.

Potsdam - Weil er seine Ehefrau mit einer Axt erschlagen haben soll, ist ein 91-jähriger Mann wegen Mordes angeklagt. Er habe die Schmerzen seiner durch einen Schlaganfall bettlägerigen Frau beenden wollen, sagte er am ersten Prozesstag vor dem Landgericht in Potsdam. Es sei für ihn unerträglich gewesen, sie so leiden zu sehen.

Der Mann soll laut Anklageschrift seine 87-jährige Frau im März dieses Jahres in Rathenow erschlagen haben. Konkret soll er ihr laut Anklage mehrfach mit einem Beil auf den Kopf geschlagen haben. Insgesamt sechs Gerichtstermine sind für die Verhandlung anberaumt.