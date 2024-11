Die Polizei ermittelt nach einer Attacke in einem Discounter in Tempelhof. Ein Mann soll einer Frau am Kopftuch gerissen und sie beleidigt haben.

Berlin - Eine Frau mit Kopftuch ist in einem Supermarkt in Berlin-Tempelhof attackiert und rassistisch beleidigt worden. Ein Mann soll der Frau am Dienstagnachmittag in der Röblingstraße unvermittelt versucht haben, ihr Kopftuch zu entreißen, wie die Polizei mitteilte.

Mitarbeiter des Discounters kamen der Frau demnach zu Hilfe und verwiesen den Täter des Ladens. Der Mann flüchtete. Die 35 Jahre alte Frau blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.