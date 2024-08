Döbeln - Die Polizei hat in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) einen 20-Jährigen festgenommen, der eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Zuvor hatte er den Angaben zufolge in der Auslage eines Discounters Ware im Wert von zwei Euro gestohlen. Von Passanten angesprochen, flüchtete er am Donnerstagnachmittag und bedrohte dabei eine 23-Jährige mit einer Druckluftwaffe, in der sich ein Magazin mit Metallkugeln befand, wie die Polizei mitteilte.

Diese suchte Schutz hinter einem Auto und blieb unverletzt. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann wenig später stellen und nahmen ihn fest. Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft kam er am Freitag wieder auf freien Fuß. Gegen den 20-Jährigen wird wegen Diebstahls mit Waffen in Tateinheit mit Bedrohung ermittelt.