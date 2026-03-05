Eine 58-Jährige will in Berlin-Spandau aus einer Parklücke fahren und stößt mit einem 32-jährigen Fußgänger zusammen. Er kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Berlin - Beim Ausparken hat eine Autofahrerin in Berlin-Spandau einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Die 58-Jährige sei am Mittwochmittag vom Fahrbahnrand angefahren, während der 32-Jährige den Brunsbütteler Damm überquert habe, teilte die Polizei mit.

Demnach wurde der Mann von dem Auto erfasst und erlitt schwere Verletzungen an Arm und Kopf. Er kam in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Weitere Details zum Unfall waren zunächst nicht bekannt.