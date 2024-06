Eine Frau ist in der Nacht in Berlin tot aufgefunden worden. Sie soll ihr Haus verlassen haben, um eine Zigarette zu rauchen - und kam nicht wieder.

Berlin - Die Polizei hat in der Nacht zum Montag eine Frau in Berlin-Rahnsdorf tot aufgefunden. Sie wurde mutmaßlich von einer abgebrochenen Baumkrone erschlagen, teilte eine Sprecherin am Morgen mit. „Die Situation ließ erkennen, dass es sich um einen Unglücksfall handelt.“ Zuerst hatte der RBB berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen soll die 41-Jährige ihre Wohnung im Abendseglersteig gegen Mitternacht verlassen haben, um eine Zigarette zu rauchen. Als sie nicht wieder kam, wählte ihr Lebenspartner den Notruf. Beim Absuchen der Gegend stießen die Rettungskräfte auf den Leichnam der Frau neben einer abgebrochenen Baumkrone. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.