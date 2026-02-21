Eine Frau wählt den Notruf und beklagt, sie werde von ihrem Freund festgehalten. Die Beamten nehmen dann aber nicht den Freund - sondern die Anruferin fest.

Erfurt - Eine mit Haftbefehl gesuchte Frau hat im Streit mit ihrem Freund die Polizei gerufen, um eine angebliche Straftat zu melden - und ist dann selbst festgenommen worden. Am Telefon habe die 27-Jährige den Beamten am Freitagabend erzählt, sie werde von ihrem Freund festgehalten und sei eingeschlossen. Als die Beamten dann das Treppenhaus in Erfurt betraten, lief die Frau ihnen aber „aufgeregt“ entgegen, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.

Bei der Überprüfung der Personalien der 27-Jährigen stellten die Beamten den Angaben zufolge fest, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorliegt. Sie nahmen die 27-Jährige fest und brachten sie in ein Gefängnis. Zu einer Straftat sei es während des Beziehungsstreits nicht gekommen.