Kleblach-Lind - Eine 49 Jahre alte Frau aus Niedersachsen ist beim Absturz mit ihrem Gleitschirm in Österreich tödlich verunglückt. Laut Polizei startete die erfahrene Pilotin von einem Hang in Kärnten, erreichte aber die erforderliche Flughöhe nicht. Die Frau aus dem Landkreis Northeim sei wohl mit den Leinen des Gleitschirms an einem Baum hängengeblieben, hieß es. Sie stürzte aus rund zehn Metern Höhe zu Boden. Trotz sofortiger Erster Hilfe starb die Frau noch an der Unfallstelle.