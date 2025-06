Ein Gewaltverbrechen auf offener Straße mitten in Rathenow sorgt für Aufregung. Eine 43-Jährige stirbt. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen.

Nach dem Tod einer Frau in Rathenow ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. (Archivbild)

Rathenow - Nach dem tödlichen Angriff auf eine Frau in Rathenow hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Beschuldigte stamme aus dem Umfeld der getöteten Frau, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam, Oberstaatsanwältin Hanna Urban, mit. Der Mann sei am Mittwoch in Berlin festgenommen worden. Nähere Auskünfte gab die Staatsanwaltschaft unter Bezug auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht.

Die 43-jährige Frau war am Mittwochmorgen nach Angaben der Polizei mit einem Gegenstand angegriffen und schwer verletzt worden. Die hinzugerufenen Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie in ein Krankenhaus, wo die Frau jedoch wenig später starb. Offen war zunächst, um welchen Gegenstand es sich handelte.

Die Beamten suchten nach dem Vorfall nach dem Täter. Die „Berliner Zeitung“ schrieb, der Verdächtige sei in der Nähe des Tierparks in Berlin-Friedrichsfelde von Polizeibeamten überwältigt und festgenommen worden.