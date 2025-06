Mitten in Rathenow kommt es am Mittwochmorgen zu einem Gewaltverbrechen auf offener Straße. Eine 43-Jährige stirbt. Nun sucht die Polizei den Täter.

Mitten in der Stadt

In Rathenow ist eine 43-Jährige nach einem Angriff im Krankenhaus gestorben. (Symbolbild)

Rathenow - Eine 43-jährige Frau ist nach einem Angriff in Rathenow gestorben. Die Frau sei am Mittwochmorgen „mit einem Gegenstand angegriffen und schwer verletzt worden“, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die hinzugerufenen Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort starb sie wenig später.

Medienberichte, wonach die Frau mit einem Messer angegriffen wurde, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Am Nachmittag suchten die Beamten nach einer „tatverdächtigen Person“. Es werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, sagte der Sprecher. Weitere Auskünfte gab der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht.