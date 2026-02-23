Per Livestream lässt sich eine Fahrschülerin die Antworten ins Ohr zuflüstern. Doch der Schummelversuch fliegt auf.

In Gotha hat eine Frau versucht, bei ihrer Führerscheinprüfung zu betrügen. (Symbolbild)

Gotha - Eine 32-Jährige hat in Gotha ihre Führerscheinprüfung live gestreamt, um sich Hilfe zu verschaffen – und ist dabei aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die Frau am vergangenen Freitag mit einer Videokamera in die theoretische Prüfung gesetzt. Über einen Livestream war sie mit einem 27-jährigen Komplizen verbunden, der ihr die richtigen Antworten ins Ohr flüsterte.

Doch der Plan flog auf: Ein Mitarbeiter bemerkte den Betrugsversuch und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten die Geräte sicher. Gegen die Frau wird nun ermittelt.