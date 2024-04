Frau tot in Freital gefunden: 51-Jähriger unter Verdacht

Freital - Eine 48-Jährige ist in Freital offensichtlich getötet worden. Die Frau wurde leblos in einem Wohnhaus entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag informierte.

Ermittelt werde wegen Totschlags gegen einen 51 Jahre alten Deutschen. Er sei schwer verletzt am Tatort aufgegriffen worden und werde aktuell in einem Krankenhaus behandelt, hieß es.

Die Ermittler wollten vorerst keine weiteren Angaben zum genauen Tathergang und dem etwaigen Motiv machen - aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es hieß. Am Tatort würden Spuren gesichert, parallel dazu liefen Befragungen im Umfeld.