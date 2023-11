Thale - Eine schwerverletzte Frau und ein Hund haben sich nach einem Unfall auf der A36 im Harz allein aus einem brennenden Autowrack gerettet. Nach Angaben der Polizei hatte die 73-Jährige am Sonntag in der Ausfahrt Thale die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sich darin überschlagen. Der Wagen sei in einem Graben liegengeblieben und habe Feuer gefangen. Nachdem die schwerverletzte Frau und der Vierbeiner sich selbst befreit hatten, brannte das Auto aus, wie es hieß. Die 73-Jährige kam laut Polizei in ein Krankenhaus, der Hund wurde der Tierrettung übergeben und versorgt. Mutmaßlich sei die Frau auf nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen und habe „die Bodenhaftung verloren“, hieß es.