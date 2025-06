An einem Waldweg in Nordrhein-Westfalen liegen eine tote Frau und ein totes Mädchen. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Auch eine Obduktion soll Aufschluss geben.

Dorsten - Im Fall einer tot aufgefundenen Frau und eines Kleinkindes im nordrhein-westfälischen Dorsten soll eine Obduktion neue Erkenntnisse bringen. Am Sonntag waren beide in Dorsten an einem Waldweg entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Eine Polizeisprecherin sagte, von der Obduktion im Laufe des Montags erwarte man genaueren Aufschluss über die Art der Verletzungen und zur Todesursache der beiden bisher nicht identifizierten Personen. Details könne man zunächst nicht mitteilen.

Nach dpa-Informationen soll es sich um eine 25 bis 30 Jahre alte Frau und ein Mädchen im Alter von zwei bis drei Jahren handeln. Die Frau hatte eine Platzwunde am Hinterkopf. Die beiden waren am frühen Sonntagmorgen von einer Zeugin entdeckt worden. Die alarmierte Polizei fand in einem nahen Gebüsch dann die Kinderleiche.