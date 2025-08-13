Eine Frau und ein Mann werden in Lindhorst bei Schaumburg von einem Zug erfasst. Beide überleben den Unfall nicht. Die Zugstrecke war für circa fünf Stunden gesperrt.

Lindhorst - Eine Frau und ein Mann sind am Dienstagabend von einem Personenzug in Lindhorst (Landkreis Schaumburg) erfasst worden. Beide überlebten den Unfall nicht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie sich im Gleisbett des Bahnhofs aufgehalten. Die Zugstrecke war ab 19:30 Uhr bis kurz vor 1 Uhr nachts gesperrt. Die Fahrgäste wurden evakuiert, manche von ihnen wurden medizinisch versorgt.