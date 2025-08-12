weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  3. Unfälle: Frau von Auto eines 91-Jährigen überrollt und gestorben

Eine Frau möchte einen Zebrastreifen im Berliner Osten überqueren. Das Auto eines 91-Jährigen nähert sich und überrollt sie. Die Frau überlebt den Unfall nicht.

Von dpa 12.08.2025, 07:46
Ein Ersthelfer versuchte, die Frau zu reanimieren. (Symbolbild)
Ein Ersthelfer versuchte, die Frau zu reanimieren. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Berlin - Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall in Berlin-Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) ums Leben gekommen. Trotz Reanimationsversuchen eines Ersthelfers starb sie noch am Unfallort, wie die Polizei Berlin mitteilte. Ein 91 Jahre alter Autofahrer übersah die Frau am Montagnachmittag laut Polizei an einem Zebrastreifen, den sie überqueren wollte. Der Autofahrer überrollte demnach die Frau. Der Abschnitt der Köpenicker Straße war zwischenzeitlich gesperrt.