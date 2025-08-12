Eine Frau möchte einen Zebrastreifen im Berliner Osten überqueren. Das Auto eines 91-Jährigen nähert sich und überrollt sie. Die Frau überlebt den Unfall nicht.

Berlin - Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall in Berlin-Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) ums Leben gekommen. Trotz Reanimationsversuchen eines Ersthelfers starb sie noch am Unfallort, wie die Polizei Berlin mitteilte. Ein 91 Jahre alter Autofahrer übersah die Frau am Montagnachmittag laut Polizei an einem Zebrastreifen, den sie überqueren wollte. Der Autofahrer überrollte demnach die Frau. Der Abschnitt der Köpenicker Straße war zwischenzeitlich gesperrt.