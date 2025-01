Eine Frau ist auf einer Straße in Mildenau unterwegs, als sie von einem Auto erfasst wird. Was vorgefallen ist, ermittelt nun die Polizei.

Mildenau - Eine Seniorin ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 71-Jährige sei am Samstagmorgen in einem Ortsteil von Mildenau (Erzgebirgskreis) am rechten Fahrbahnrand entlanggelaufen, teilte die Polizei mit. Ein 78 Jahre alter Autofahrer auf derselben Straßenseite erfasste mit seinem Wagen die Frau. Die Seniorin wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet.