Eine Fußgängerin wird von einem Motorrad angefahren und lebensgefährlich verletzt. Ihr Hund und der Motorradfahrer kommen glimpflich davon.

Eine Frau ist bei einem Unfall mit einem Motorrad lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild)

Berlin - Eine Fußgängerin ist in Berlin-Moabit von einem Motorrad erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau überquerte mit ihrem Hund vor einem in zweiter Reihe parkenden Transporter die Straße, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer, der das parkende Fahrzeug überholte, fuhr sie dabei an. Die Fußgängerin kam ins Krankenhaus. Motorradfahrer und Hund blieben den Angaben zufolge unverletzt.