Borna - Eine Frau ist auf einem Parkplatz in Borna südlich von Leipzig von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 71-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 76 Jahre alte Autofahrer sei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers am Montagmorgen zunächst vorwärts über ein Blumenbeet und anschließend in die vorbeilaufende Frau gefahren. Zudem durchbrach das Auto einen Zaun und blieb schließlich im Nachbargrundstück stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 6000 Euro.