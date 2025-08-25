Zu einem durchaus bemerkenswerten Einsatz wurde die Polizei in Bernau gerufen: Eine Frau warf mit Geld um sich. Dabei kam einiges an Bargeld zusammen.

Bernau - Eine 62-jährige Frau hat in Bernau nach Polizeiangaben mit einer größeren Menge Bargeld um sich geworfen. Die Frau habe in einem Geschäft augenscheinlich Geld verschenkt und „damit nicht nur sprichwörtlich“ um sich geworfen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Kurz darauf verließ die Frau den Ort. Die Mitarbeiter des Ladens sammelten die Geldscheine ein und bewahrten diese bis zum Eintreffen der Polizei auf.

Wenig später erfuhren die Beamten nach eigenen Angaben, dass sich die Dame am Marktplatz vor einer Bank aufhielt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sorgten in der Folge dafür, dass die 62-jährige Frau psychische Hilfe erhielt.

Im Verlauf des Tages erschien eine weitere Frau bei der Polizei und gab einen dreistelligen Bargeldbetrag ab, der wahrscheinlich der 62-Jährigen gehörte. „Insgesamt hat die Polizei einen fünfstelligen Geldbetrag sicherstellen können“, führte die Sprecherin aus.