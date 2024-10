Mit überwiegendem Anteil ist das Personal an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt weiblich. Beim Spitzenpersonal, den Professoren, ist allerdings nur jede vierte Stelle von einer Frau besetzt.

In Sachsen-Anhalt beträgt der Anteil der Professorinnen an der gesamten Professorenschaft 25 Prozent. (Symbolbild)

Halle - Der Anteil der Professorinnen liegt an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt bei 25 Prozent - und damit leicht unter dem bundesweiten Schnitt. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, waren Ende vergangenen Jahres 271 Professorinnen an den elf Hochschulen des Landes beschäftigt. Beim nichtwissenschaftlichen Personal lag der Frauenanteil dagegen bei mehr als 71 Prozent.

Insgesamt waren an den Hochschulen und den beiden Universitätsklinken in Halle und Magdeburg mehr als 22.200 Personen beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr blieben die Zahlen damit weitgehend stabil.