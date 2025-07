Frauenleiche in Bad Münder entdeckt - Obduktion angeordnet

Bad Münder - Nach dem Fund einer Frauenleiche in Bad Münder soll die Tote noch heute obduziert werden. Angehörige fanden die 76-Jährige am Freitag in ihrer Wohnung nordöstlich von Hameln, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass die Frau getötet wurde. Genauere Details zu den Umständen der Tat oder einem Verdächtigen waren zunächst nicht bekannt. Neue Erkenntnisse könnte es nach der Obduktion geben.