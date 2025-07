Berlin - Kinder und Jugendliche können in Berlin auch in diesem Sommer die Freibäder wieder kostenlos im Rahmen des Superferienpasses nutzen. Der Pass wird an den Kassen der Bäder, aber auch in Supermärkten und Bezirksämtern verkauft und kostet neun Euro, wie die Bäder-Betriebe eine Woche vor Beginn der Sommerferien mitteilten.

Er gilt auch für junge Erwachsene bis einschließlich 18 Jahren und berechtigt alle Nutzer unter anderem zur Nutzung der Bäder. Von Montag bis Freitag können die Kinder und Jugendlichen die Bäder den ganzen Tag betreten. Am Wochenende müssen sie bis 12.00 Uhr am Eingang sein.

Spätestens mit Beginn der Schulferien Mitte nächster Woche schließen die

meisten restlichen noch geöffneten Hallenbäder wegen anstehender Reparaturen. Drei Hallenbäder bleiben auch im Hochsommer geöffnet: die Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz und das Stadtbad Tiergarten sowie die

Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park, die in den vergangenen Woche geschlossen war.