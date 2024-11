Das 7:0 der Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina hätte man voraussehen können. Die vorangegangenen drei Länderspiele der DFB-Elf endeten in Freiburg mit dem gleichen ungewöhnlichen Resultat.

Freiburg - Angesichts dieser kuriosen Serie sollten Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft künftig wohl am besten immer in Freiburg stattfinden: Der 7:0-Sieg der DFB-Elf gegen Bosnien-Herzegowina war der vierte Erfolg mit dem gleichen hohen Resultat im Breisgau nacheinander. 7:0 hatte Deutschland auch 2002 gegen Kuwait, 2004 gegen Malta und 2006 gegen Luxemburg in Freiburg gewonnen.

Alle drei Partien waren Testspiele vor großen Turnieren und fanden noch im alten Dreisamstadion statt. Der Kantersieg gegen Bosnien-Herzegowina in der Nations League war das erste deutsche Pflichtspiel in Freiburg und ging als Premiere im Europa-Park-Stadion über die Bühne. Zuvor hatten zwei Länderspiele in Freiburg stattgefunden. 2000 wurde Liechtenstein mit 8:2 besiegt, 1913 unterlag die DFB-Elf der Schweiz mit 1:2.