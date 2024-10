Im Süden Berlins wird die Feuerwehr zu einem Großbrand gerufen. Ein 1.200 Quadratmeter großes Schulungsgebäude steht in Flammen - und stürzt ein.

Ein Schulungsgebäude im Britzer Garten in Berlin ist nach einem Brand vollständig eingestürzt. (Symbolfoto)

Berlin - Das Freilandlabor Britz in Berlin ist am Morgen in Flammen aufgegangen. Das rund 1.200 Quadratmeter große Schulungsgebäude im Britzer Garten ist komplett eingestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bei dem eingeschossigen Haus in Holzleichtbauweise handelt es sich den Angaben zufolge um ein Umweltbildungszentrum. Mittlerweile seien die Flammen weitgehend bekämpft, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Aktuell seien die 36 Einsatzkräfte mit den Restlöscharbeiten beschäftigt.

Dafür sollen die eingestürzten Bestandteile des Baus mit einem Radlader und Geräten des technischen Dienstes auseinandergezogen werden, um die restlichen Glutnester zu erreichen. Durch den Brand wurde durch laut Feuerwehr niemand verletzt.