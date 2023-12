Berlin - In der Fußball-Bundesliga kommt es zum Auftakt des 15. Spieltags zu einem Duell zweier Clubs aus dem Tabellen-Mittelfeld. Borussia Mönchengladbach empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) Werder Bremen, beide Teams trennen auf den Plätzen zehn und zwölf zwei Punkte. Sowohl Gladbach als auch Bremen fehlt es in dieser Saison noch an Konstanz. „Viele Mannschaften unterliegen Schwankungen, nur die Top-4-Teams nicht. Und zu denen gehören wir definitiv nicht“, sagte Gladbachs Trainer Gerardo Seoane.