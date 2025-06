In Berlin und Brandenburg kühlt es in den kommenden Tagen leicht ab: Nach knapp 30 Grad sinken die Werte auf maximal 24 Grad. Regen bleibt weiterhin aus.

Freundliches Sommerwetter in der Hauptstadtregion

Sonne und Wolken stehen in den kommenden Tagen im Wechselspiel zueinander. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - In den nächsten Tagen kühlen es nach fast hochsommerlichen Temperaturen in Berlin und Brandenburg wieder etwas ab. Dabei bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) trocken und freundlich.

Am Mittwoch dominieren Wolken den Tag. Bei 23 bis 28 Grad bleibt es trocken. Die Sonne kommt jedoch nur selten hinter den Wolken hervor. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Werte dann auf bis zu 11 Grad.

Auch zum Wochenende hin ändern sich die Aussichten kaum: Es kühlt bei heiterem bis wolkigem Wetter lediglich etwas ab. Am Donnerstag und Freitag werden laut DWD nur noch etwa 24 Grad in der Hauptstadtregion erreicht. Regen ist dabei nicht in Sicht.