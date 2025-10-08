Mit seinen Glitzershows zieht der Berliner Friedrichstadt-Palast jährlich Hunderttausende Menschen an. Zur Premiere der neuen Show wird auch Heidi Klum erwartet.

Berlin - Am Berliner Friedrichstadt-Palast feiert die neue Show Premiere. Erwartet wird dazu am Mittwochabend (19.30 Uhr) auch Moderatorin und Model Heidi Klum. Sie soll den US-Designer Jeremy Scott begleiten, der mehr als 500 Kostüme für die Show „Blinded by delight“ entworfen hat.

Auf der Gästeliste stehen auch Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier, Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und die Schauspielerinnen Heike Makatsch und Florence Kasumba.

Keine andere Bühne in Berlin hat jährlich so viele Besucherinnen und Besucher wie der Friedrichstadt-Palast. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als eine halbe Million Menschen die Aufführungen. Das Theater mit seiner funkelnden Fassade liegt an der bekannten Friedrichstraße.