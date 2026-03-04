In der Berliner Innenstadt ist die Friedrichswerdersche Kirche ein echter Hingucker. Die Kirche öffnet nun wieder - mit veränderten Preisen und einem neuen Angebot für Besucherinnen und Besucher.

Berlin - Die Friedrichswerdersche Kirche in Berlin öffnet am Mittwoch wieder für Besucher. Dann gelten neue Preise, wie ein Sprecher der Museumsinsel Berlin sagte. Regulär werden dann sechs Euro für den Eintritt erhoben. Auch das Angebot wurde verändert: Künftig gebe es einen neu entwickelten Audioguide, der über Handy gehört werden könne.

Die Friedrichswerdersche Kirche ist laut dem Sprecher der einzige in der Berliner Innenstadt erhaltene Kirchenbau Karl Friedrich Schinkels, dessen Fassade und Innenraum heute noch dem ursprünglichen Erscheinungsbild entsprechen. Die Ausstellungsfläche auf der Empore der Kirche ist dem Leben des Architekten Schinkel gewidmet. Außerdem werden in der Dauerausstellung Werke der Bildhauerei des langen 19. Jahrhunderts aus der Sammlung der Nationalgalerie gezeigt.

Dazu zählen etwa Johann Gottfried Schadows Originalgipsmodell der Prinzessinnengruppe, Arbeiten des Bildhauers Christian Daniel Rauch sowie bewegte Bildwerke des Neobarocks von Karl Begas oder Skulpturen der Deutsch-Römer Adolf Brütt und Adolf von Hildebrand.