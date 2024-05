Am Fronleichnamsfest verehren die Katholiken die heilige Eucharistie, also die Umwandlung von Brot und Wein in der Messfeier in Leib und Blut Christi. Doch nur in einem Teil Deutschlands ist das Fest ein gesetzlicher Feiertag.

Halle (Saale). - Halb Deutschland hat an Fronleichnam frei. Aber warum eigentlich? Und warum muss die andere Hälfte auf die Arbeit gehen? Tatsächlich müssen vor allem im Osten des Landes die Menschen an diesem Tag arbeiten. Doch es gibt Ausnahmen.

Wir erklären im Folgenden die Bedeutung von Fronleichnam, die Bräuche und in welchen Bundesländern der Tag ein Feiertag ist.

Fronleichnam: Bedeutung und Prozession

Am Fronleichnamsfest verehren die Katholiken die heilige Eucharistie, also die Umwandlung von Brot und Wein in der Messfeier in Leib und Blut Christi. Fronleichnam bedeutet „Leib des Herrn“. Der Feiertag wird in Erinnerung an das letzte Abendmahl, das letzte Gemeinschaftsmahl Jesu mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Tode (Gründonnerstag), am zweiten Donnerstag nach Pfingsten begangen.

An Fronleichnam wird eine Messe gefeiert. Im Mittelpunkt steht aber eine Prozession, bei der die geweihte Hostie - nach katholischem Glauben dann der Leib Christi - in einer Monstranz, einem kelchähnlichen Gefäß, durch die Straßen getragen wird. Viele Gemeinden beschränken sich dabei auch auf kleine Rundgänge um die Kirche.

An diesem Tag ist Fronleichnam 2024

2024 wird Fronleichnam am 30. Mai gefeiert. Das ist der zweite Donnerstag nach Pfingsten, das in diesem Jahr am 19. und 20. Mai gefeiert wurde.

Fronleichnam in der deutschen Geschichte

Das Fronleichnamsfest geht auf eine Vision der Augustinernonne Juliane von Lüttich im Jahr 1209 zurück. Damals soll ihr Christus in einer Vision eine Mondscheibe offenbart haben, auf der ein dunkler Fleck war. Dieser symbolisierte den fehlenden Feiertag zu Ehren des heiligen Abendmahls. Papst Johannes XXII. verschaffte der Feier 1317 allgemeine Geltung.

Das Abendmahl ist in nahezu allen christlichen Glaubensgemeinschaften der Höhepunkt des Gottesdienstes. Unterschiedliche Bedeutung wird aber den Elementen Brot und Wein in der Abendmahlsfeier gegeben.

Der Papst hat deshalb in einer Enzyklika sein Nein für eine Abendmahlsgemeinschaft von Katholiken und Protestanten bekräftigt.

In diesen Bundesländern wird Fronleichnam gefeiert

In Deutschland ist Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein- Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gesetzlicher Feiertag. Doch auch in einigen katholischen Gebieten in Sachsen und Thüringen wird der Tag gefeiert.

Ist Fronleichnam in Sachsen-Anhalt ein gesetzlicher Feiertag?

Fronleichnam ist in Sachsen-Anhalt - wie auch Allerheiligen und der Buß- und Bettag - kein gesetzlicher Feiertag.

Fronleichnam fällt immer auf einen Donnerstag, denn es ist immer der zweite Donnerstag nach Pfingsten.

Was ist an Fronleichnam erlaubt oder verboten?

Fronleichnam ist in keinem Bundesland ein sogenannter Stiller Feiertag. Deswegen sind beispielsweise keine Klubs oder andere Veranstaltungsorte geschlossen. Auch Sportveranstaltungen, Konzerte, Festivals usw. dürfen an Fronleichnam ganz normal stattfinden.

Viele nutzen den freien Donnerstag, um einen Brückentag anzuhängen und so ein verlängertes Wochenende zu genießen. Oder er wird zum Einkaufsbummel in benachbarte Bundesländer genutzt, wo die Geschäfte geöffnet sind.