Nach einem Abbiegefehler kollidieren zwei Autos frontal, ein Mann wird schwer verletzt.

Von dpa 08.02.2026, 15:35
Zwei Autos stoßen frontal zusammen, ein Mann wird dabei schwer verletzt. (Symbolbild)
Zwei Autos stoßen frontal zusammen, ein Mann wird dabei schwer verletzt. (Symbolbild) Daniel Vogl/dpa

Osnabrück - Bei einem Frontalzusammenstoß zweiter Autos in Osnabrück ist ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, übersah eine 49 Jahre alte Fahrerin am Sonntagmittag beim Linksabbiegen das entgegenkommende Auto. Die Fahrzeuge kollidierten. Dabei erlitt der 60-Jährige schwere Verletzungen, die beiden Insassen des abbiegenden Autos wurden leicht verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht.