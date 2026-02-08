Osnabrück - Bei einem Frontalzusammenstoß zweiter Autos in Osnabrück ist ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, übersah eine 49 Jahre alte Fahrerin am Sonntagmittag beim Linksabbiegen das entgegenkommende Auto. Die Fahrzeuge kollidierten. Dabei erlitt der 60-Jährige schwere Verletzungen, die beiden Insassen des abbiegenden Autos wurden leicht verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht.