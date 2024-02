Callenberg (dpa/sn) - - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Callenberg sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Am Mittwochabend sei ein 53-Jähriger mit seinem Auto aus einer Grundstücksausfahrt auf die Lichtensteiner Straße gefahren und dabei auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Sein Auto stieß frontal mit dem Wagen einer 66-Jährigen zusammen. Beide wurden dabei leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Lichtensteiner Straße war für drei Stunden voll gesperrt.