In der Nacht zum Mittwoch und am Mittwoch erwartet der DWD Schnee. Auch gefrierender Sprühregen ist möglich.

Potsdam - Warnstreiks und glatte Straßen erschweren in Brandenburg den Weg zur Arbeit. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es frostig bleiben und ab der Nacht zum Mittwoch gebietsweise schneien. Heute kommt es zu mäßigem Frost bei höchstens -5 bis -10 Grad und in der kommenden Nacht zu strengem Frost bei bis zu -14 Grad, wie der DWD mitteilte. Er erwartet vereinzelt Glätte.

Auch am Dienstag bleiben die Höchstwerte nach Prognose im Minusbereich, bei -8 bis -2 Grad. Gebietsweise rechnet der DWD in der darauffolgenden Nacht und am Mittwoch mit Schnee. Auch gefrierender Sprühregen sei nicht ausgeschlossen. Die Tiefsttemperaturen liegen in der Nacht zum Mittwoch zwischen -6 und -10 Grad und tagsüber spricht der DWD von Höchstwerten zwischen -5 und 0 Grad.

Auch Streiks machen den Arbeitsweg heute zur Herausforderung. In Brandenburg fahren am Montag viele Busse und Straßenbahnen gar nicht oder eingeschränkt. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen. Zwischen 7.00 Uhr und 9.30 Uhr streikt außerdem die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Mehrere Regionalzüge in der Prignitz und im Landkreis Ostprignitz-Ruppin könnten davon betroffen sein.