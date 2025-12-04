Auf dem Fichtelberg ist nach Angaben des DWD am Samstag mit leicht stürmischem Wind zu rechnen. (Archivbild)

Dresden - In Sachsen wird es in der Nacht zum Freitag frostig und neblig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es in der ersten Nachthälfte zu Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Gebietsweise bilde sich bei bis zu minus 3 Grad leichter Frost. Im Vogtland kommt es der Prognose zufolge in Tallagen stellenweise zu Glätte durch leichten Schnee. Dem DWD zufolge sollen ab 400 bis 600 Metern im Westerzgebirge 1 bis 3 Zentimeter Neuschnee fallen.

Auch am Freitagmorgen ist demnach im Bergland und in der Oberlausitz örtlich Glatteis durch gefrierenden Regen möglich. Tagsüber komme es weiter zu Sprühregen, teilt der DWD weiter mit. In der Nacht zum Samstag liegen die Tiefstwerte zwischen 1 Grad in der Oberlausitz und minus 2 Grad im Vogtland und im Erzgebirge. Örtlich bilde sich Nebel oder Hochnebel.

Samstagfrüh sind laut DWD im Vogtland und im Westerzgebirge Schnee und gefrierender Regen möglich. Auf dem Fichtelberg ist mit leicht stürmischem Wind zu rechnen. Tagsüber erwartet der DWD Donnerstag bis Samstag Höchstwerte zwischen 2 und 6 Grad.