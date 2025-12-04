Kühler Beginn, später Wolken und Nebel: So wird das Wetter in Berlin und Brandenburg.

In Berlin und Brandenburg ist in der Nacht zum Freitag örtlich mit Nebel zu rechnen. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg ist am Donnerstag mit überwiegend trockenem Wetter zu rechnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) starten beide Bundesländer frostig in den Tag, örtlich mit Temperaturen bis zu minus drei Grad. Am Vormittag lockert es zunächst etwas auf, dann ziehen wieder mehr Wolken auf. Die Höchstwerte liegen laut der Vorhersage zwischen zwei und vier Grad.

In der Nacht zum Freitag soll es überwiegend trocken bleiben. Bei Temperaturen zwischen zwei und minus ein Grad könne sich stellenweise Nebel bilden. Laut DWD ist vereinzelt Glätte möglich.

Am Freitag bleibt es überwiegend bedeckt und gebietsweise neblig-trüb. Vor allem in Berlin sowie im Osten Brandenburgs ist mit leichtem Regen oder Sprühregen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen drei und fünf Grad.