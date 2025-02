Bremen/Hannover - Auf frostiges Wetter können sich die Menschen in Bremen und Niedersachsen einstellen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gebietsweise leichten Dauerfrost geben. Allerdings soll es neben den Schleierwolken auch sonnig sein. Es gibt schwachen, an der See im Verlauf mäßigen, abends auch frischen Ost- bis Südostwind.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es meist klar bei Tiefstwerten um minus 4 Grad an der See, minus 7 Grad in Bremen und um minus 10 Grad zwischen Wendland und Harz. Am Mittwoch selbst soll es laut DWD zunächst sonnig sein, später ziehen westlich von der Weser her Schleierwolken auf. Die Tageshöchstwerte liegen um 3 Grad, im Harz um den Gefrierpunkt.