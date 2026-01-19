Nach frostigen Nächten wird es in Thüringen sonnig, aber kalt. Vereinzelt gibt es Nebel und Glätte in den kommenden Tagen.

Erfurt - Sonnige Wintertage erwarten die Menschen in Thüringen - dabei kann es jedoch örtlich glatt werden. Der Montag startet mit Frost und viel Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Die Temperaturen erreichen zwei bis fünf Grad. Vereinzelt wird es bis zum Vormittag glatt auf den Straßen.

In der Nacht zum Dienstag gibt es erneut Frost bei Tiefstwerten von minus vier bis minus acht Grad. Am Dienstag selbst scheint die Sonne in Thüringen. Die Höchstwerte liegen bei ein bis fünf Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird frostig und örtlich zieht Nebel auf. Es kühlt ab auf minus fünf bis minus zehn Grad. Das Wetter am Mittwoch zeigt sich - wie an den Vortagen - sonnig, trocken und kalt mit maximal minus zwei bis plus zwei Grad.