Potsdam/Berlin - Das Wochenende beginnt für die Menschen in Berlin und Brandenburg zunächst ohne Glatteis-Probleme. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Samstag Maximaltemperaturen von bis zu 2 Grad. Die Berliner Polizei und der Brandenburger Lagedienst sprachen zunächst von einem ruhigen Verkehrsfluss auf den Straßen.Am Flughafen BER läuft der Betrieb regulär: „Die Flugzeuge müssen natürlich enteist werden“, sagte ein Sprecher. Aber: „Wir haben keine Beeinträchtigungen.“ In der Nacht zum Sonntag sollen die Temperaturen laut DWD dann örtlich auf bis zu minus sieben Grad fallen. Die Meteorologen erwarten erneut Straßenglätte und im Süden Brandenburgs etwas Schnee.Am Sonntag bleibt es demnach trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Wolken und Sonne wechseln sich ab. Zum Sonntagabend wird frischer Wind aus Südosten erwartet. Zwischen Prignitz, Havelland und Elbe-Elster-Niederung ist ab Montagmorgen mit Schneefall zu rechnen. Später könne auch gefrierender Regen fallen.Die Tagestemperaturen sollen sich laut DWD am Montag zwischen minus drei Grad in der Uckermark und zwei Grad im Elbe-Elster-Gebiet bewegen. Für Berlin werden null Grad erwartet.