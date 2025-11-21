Zuletzt war sie nur noch eine Brandruine. Nun wird die alte Staatsoperette aus dem Stadtbild von Dresden-Leuben verschwinden.

Dresden - Die Brandruine der früheren Staatsoperette Dresden wird ab kommendem Montag abgerissen. Wie die Stadt mitteilte, sollen die Arbeiten voraussichtlich zwölf Wochen dauern. Das Gebäude im Stadtteil Leuben war im Juni vollständig ausgebrannt. Fünf Kinder standen in Verdacht, am 6. Juni dort eingestiegen zu sein und mit Papier und Feuerzeugen gezündelt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Dresden stellte die Ermittlungen ein. Die Betroffenen seien zur Tatzeit allesamt noch keine 14 Jahre alt und damit laut Gesetz schuldunfähig gewesen, hieß es zur Begründung. Zum Zeitpunkt des Brandes stand das Gebäude schon lange leer. Seit Ende 2016 residiert die Staatsoperette Dresden im ehemaligen Kraftwerk Mitte im Stadtzentrum.